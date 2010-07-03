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18:00

Несколько станций метро изменили режим работы из-за репетиции парада

транспорт метро дороги перекрытия

18:00

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Несколько станций столичного метрополитена работают только на вход из-за репетиции парада в честь 9 Мая. Изменен режим работы станций "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина". Станции будут работать только на вход до окончания мероприятий.

Они же 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход. Кроме того, во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка" (в сторону улицы Никольская), "Тверская", "Маяковская", "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда), "Пушкинская", "Чеховская".

Кроме того, 29 апреля с 18:00 до 20:00 перекрыто движение по следующим улицам: Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская. Также перекроют Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь.

До конца репетиции будут недоступны Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Специалисты Центра организации дорожного движения призвали жителей столицы пересесть на метро в понедельник вечером. Отмечается, что в репетиции будет участвовать военная техника. По этой причине "на западе, Садовом кольце и в центре" вводятся ограничения на проезд транспорта.

29 апреля в репетиции будут участвовать колонны военной техники и пешие расчеты. По улицам Москвы проедут более 150 единиц современного и перспективного вооружения. В их числе – защищенные автомобили "Тайфун", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-МДМ.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

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транспорт метро дороги перекрытия

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