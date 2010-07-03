ЦОДД призвал пользоваться метро из-за репетиции парада в честь Дня Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям столицы посоветовали пересесть на метро вечером 29 апреля. Это связано с проведением репетиции парада в честь Дня Победы, сообщили специалисты Центра организации дорожного движения в официальном микроблоге в Twitter.

Как напомнили в ЦОДД, в понедельник пройдет масштабная репетиция парада, в которой примет участие военная техника. По этой причине "на западе, Садовом кольце и в центре" вводятся ограничения на проезд транспорта.

"После 17:30 на машине будет очень сложно. Выбирайте метро", – рекомендовали москвичам сотрудники ведомства. "Там никаких танков не ожидается", – с юмором добавили в ЦОДД.

Сегодня вечером полноценная репетиция Парада Победы - с техникой и соответствующими ограничениями на западе, Садовом кольце и в центре. После 17:30 на машине будет очень сложно. Выбирайте метро. Там никаких танков не ожидается. pic.twitter.com/se51seSoJB — ЦОДД (@gucodd) 29 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что на этой неделе перекроют несколько улиц из-за ночных репетиций парада ко Дню Победы. Ограничения будут действовать 29 апреля и 4 мая.

Водителей предупредили, что в эти дни с 17:30 до 20:00 перекроют улицы Нижние Мневники, Мневники, Красную Пресню, Баррикадную, Садовую-Кудринскую, Тверскую, а также Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь. Кроме того, с 22:30 и до завершения тренировок для проезда будут недоступны Большой Каменный мост и Боровицкая площадь, Воздвиженка, Новый Арбат, Большая Садовая и Садовая-Кудринская, Баррикадная, Красная Пресня, а также 1-я и 2-я Брестская, улицы Мневники и Нижние Мневники, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе.

Отмечатся, что 29 апреля в репетиции будут участвовать колонны военной техники и пешие расчеты. По улицам Москвы проедут более 150 единиц современного и перспективного вооружения. В их числе – защищенные автомобили "Тайфун", бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-МДМ.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.