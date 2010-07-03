Маршруты транспорта изменятся из-за репетиций Первомая и парада Победы

Маршруты движения наземного транспорта в Москве будут изменены 29 апреля, 1 и 4 мая. Это связано с проведением репетиций военного парада на Красной площади и первомайских шествий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Изменения будут действовать на большинстве маршрутов с 15:30 вплоть до окончания репетиций. Они затронут пять троллейбусных маршрутов:
№ 35 будет следовать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода;
№ 43 – от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова и далее до Серебряного бора;
№ 54, 66 – от метро "Филевский парк" до метро "Краснопресненская"
№ 61 – от станции МЦК Панфиловская до улицы Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса № 59)
Изменения также коснутся более 40 маршрутов автобусов, в том числе ночных.
1 мая изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы. Они коснутся автобусов М5, которые будут идти от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, маршрута М7 – он проследует от 138-го квартала Выхина до площади Яузские Ворота, М8 – от Дангауэровки до площади Яузские Ворота, М9 – от метро "Владыкино" до метро "Лубянка" и других.
Троллейбусы № 8 будут курсировать от Москворецкого рынка до метро "Нагатинская". Автобусы Т25 и № 122 могут идти с увеличенными интервалами.
Также с 9:30 будут изменены маршруты автобусов Б (внутреннего и внешнего) и Т10. Они будут ехать по тоннелю под Калужской площадью без подъезда к метро "Октябрьская". С 9:30 автобусы № 111, 144к и 196 будут идти до станции метро "Октябрьская" (Донская улица).
Из-за шествия на улицах Заморенова, Трехгорный Вал, Красная Пресня и митинга на площади Краснопресненская Застава 1 мая изменятся маршруты наземного транспорта по улице Заморенова. Так, с 13:00 троллейбусы № 66 поедут от метро "Филевский парк" до Белорусского вокзала по маршруту троллейбуса № 54. Также с 13:30 автобусы № 39 при движении к улице Расплетина поедут по Красной Пресне, по ней же будут ходить будут автобусы № 69 от метро "Краснопресненская".
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