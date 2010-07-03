Около 12,5 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы

Ко Дню Победы Москву украсят 12,5 миллиона тюльпанов, на улицах появятся плакаты и декоративные конструкции. Об этом на заседании президиума столичного правительства рассказал заммэра Петр Бирюков. Он представил главе города Сергею Собянину доклад о готовности столичных служб к майским праздникам.
По словам Бирюкова, здания в городе подсветят, а на медиафасадах покажут тематические ролики. По традиции 9 мая организуют подсветку салюта на Поклонной горе, отметил он.
Заместитель мэра сообщил, что все готово к открытию фонтанов и летней навигации по Москве-реке. Чтобы обеспечить безопасность москвичей и туристов, коммунальщики будут круглосуточно дежурить и усилят защиту объектов инфраструктуры.
Если возникнет необходимость в разгоне туч 1 и 9 мая, этим займутся 10 самолетов. Бирюков подчеркнул, что сейчас городские службы и техника на 100% готовы к проведению майских праздничных мероприятий.
Ранее сообщалось, что участниками акции "Бессмертный полк" в Москве станут около миллиона человек. На протяжении всего маршрута для них установят полевые кухни и экраны, которые покажут фрагменты военных фильмов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.