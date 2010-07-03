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15:27

Около 12,5 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы

мэр Москвы Сергей Собянин город праздники 9 Мая

15:27

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ко Дню Победы Москву украсят 12,5 миллиона тюльпанов, на улицах появятся плакаты и декоративные конструкции. Об этом на заседании президиума столичного правительства рассказал заммэра Петр Бирюков. Он представил главе города Сергею Собянину доклад о готовности столичных служб к майским праздникам.

По словам Бирюкова, здания в городе подсветят, а на медиафасадах покажут тематические ролики. По традиции 9 мая организуют подсветку салюта на Поклонной горе, отметил он.

Заместитель мэра сообщил, что все готово к открытию фонтанов и летней навигации по Москве-реке. Чтобы обеспечить безопасность москвичей и туристов, коммунальщики будут круглосуточно дежурить и усилят защиту объектов инфраструктуры.

Если возникнет необходимость в разгоне туч 1 и 9 мая, этим займутся 10 самолетов. Бирюков подчеркнул, что сейчас городские службы и техника на 100% готовы к проведению майских праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что участниками акции "Бессмертный полк" в Москве станут около миллиона человек. На протяжении всего маршрута для них установят полевые кухни и экраны, которые покажут фрагменты военных фильмов.

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