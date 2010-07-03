Берега Москвы-реки соединят 432-метровой георгиевской лентой

Фото: Агентство "Москва"

В День Победы, 9 мая, в Подмосковье берега Москвы-реки соединят георгиевской лентой длиной 432 метра, сообщает Агентство "Москва", со ссылкой на пресс-службу главного управления социальный коммуникации Московской области.

В общественной акции памяти "Герои нашего Подмосковья" примут участие более 250 жителей области. Они выйдут на Мякининский мост и поднимут над головой Георгиевскую ленточку, соединив два берега реки, "как символ объединения Мира, Людей, Памяти".

По окончании акции будет исполнена песня "День Победы" вместе с одним из ее первых исполнителей народным артистом РСФСР Эдуардом Лабковским. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.

С 25 апреля георгиевские ленты в честь Дня Победы раздают в Москве, а также на главной площади в Хабаровске. Там будет роздано порядка 100 тысяч лент.

9 мая в терминалах "Аэроэкспресс" в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково сотрудники компании также будут раздавать пассажирам георгиевские ленты.