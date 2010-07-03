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11:28

Около 5 тысяч добровольцев в России будут раздавать георгиевские ленты

общество праздники

11:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Георгиевские ленточки в честь Дня Победы по всей стране будут раздавать около пяти тысяч добровольцев, сообщил журналистам заместитель директора "Роспатриотцентра" Дмитрий Блужин. Он уточнил, что "Волонтеры Победы" к ним не относятся.

С 25 апреля георгиевские ленты раздают в Москве, а также на главной площади в Хабаровске. Там будет роздано порядка 100 тысяч лент, передает Агентство "Москва". Скоро к акции присоединятся все города России.

Ранее сообщалось, что 9 мая в терминалах "Аэроэкспресс" в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково сотрудники компании будут раздавать пассажирам георгиевские ленты.

Также пассажиры получат памятки с информацией о том, как следует носить этот символ.

Ежегодно в рамках акции Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" открывает пункты выдачи георгиевских лент по всей стране. В этом году акция проходит с 25 апреля по 9 мая.

Акция проводится в рамках создания символа памяти и благодарности тем людям, что спасли мир от фашизма. Она проходит в России и за рубежом уже более десяти лет. Черно-оранжевую ленту крепят к одежде в районе груди, тем самым говоря ветеранам "спасибо".

Кроме того, 7 мая у подножия Останкинской телебашни пройдет акция "Лента Победы". Там развернут георгиевскую ленту площадью более двух тысяч квадратных метров. Весит георгиевская лента более 100 килограммов, а ее длина составляет 300 метров.

общество праздники

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