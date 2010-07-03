В терминалах "Аэроэкспресс" будут раздавать георгиевские ленты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 мая в терминалах "Аэроэкспресс" в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково сотрудники компании будут раздавать пассажирам георгиевские ленты в честь Дня Победы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Кроме того, пассажиры получат памятки с информацией о том, как следует носить этот символ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно в рамках акции Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" открывает пункты выдачи георгиевских лент по всей стране. В этом году акция проходит с 25 апреля по 9 мая.

Кроме того, 7 мая у подножия Останкинской телебашни пройдет акция "Лента Победы". Там развернут георгиевскую ленту площадью более двух тысяч квадратных метров.

Принять участие в акции, приуроченной к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, смогут все желающие. Начало мероприятия в 14:30.

Как уточняется, весит георгиевская лента более 100 килограммов, а ее длина составляет 300 метров.