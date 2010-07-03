Около миллиона москвичей выйдет на акцию "Бессмертный полк"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Выйти на акцию "Бессмертный полк" в столице собирается около миллиона человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов шествия.

Маршрут и обеспечение безопасности уже согласованы. По плану оцепление начнется в районе улицы Расковой. Но если число участников превысит прогнозы, его передвинут дальше.

По пути следования участников акции установят полевые кухни, где горожан угостят солдатской кашей, и экраны с фрагментами военных фильмов.

Шествие начнется 9 мая в 15:00. Участники пройдут от метро "Динамо" до Красной площади.

Впервые акцию "Бессмертный полк" провели в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.

В этом году к акции присоединятся жители более 110 стран. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей стать участниками "Бессмертного полка".

