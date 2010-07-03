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11:36

"Бессмертный полк" в столице будут сопровождать врачи-волонтеры

общество праздники 9 Мая

11:36

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Акцию "Бессмертный полк" в Москве будут сопровождать 110 врачей-волонтеров. Об этом сообщает региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Москве Дарья Белимова, передает Агентство "Москва".

"Уже четвертый год подряд московское региональное отделение "Волонтеры-медики" поддерживает Всероссийскую акцию "Бессмертный полк" в Москве на Красной площади. В этом году по функции медицинского сопровождения ребята будут в количестве 110 человек: это 100 волонтеров и 10 тим-лидеров, будет 10 команд, которые будут работать, начиная от памятника Георгию Жукову, заканчивая Васильевским спуском. На протяжении всей этой дистанции, самой трудной, потому что люди идут издалека и когда они доходят, то силы заканчиваются, начинают дежурить волонтеры-медики", – сказала Белимова.

"Мосгорсправка": "Бессмертный полк"

Она пояснила, что волонтеры будут заметны в толпе благодаря красным повязкам с белым крестом. Медики-волонтеры в основном это студенты первого-шестого курсов медицинских вузов. Также в командах есть действующие врачи. У волонтеров-медиков есть навыки, как в случае чего вынести человека из толпы. Если потребуется, они оперативно вызывают скорую помощь.

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