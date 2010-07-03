Москва приняла эстафету "Дорога Памяти"

Сотрудники столичного главка СК вместе с 154-м отдельным Комендантским Преображенским полком приняли всероссийскую эстафету "Дорога памяти". Об этом сообщает сайт ведомства.
Акцию приурочили к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект призван объединить города-герои и города воинской славы, а также вспомнить подвиги фронтовиков и тружеников тыла.
Символ эстафеты – капсула, изготовленная в виде гильзы. В течение нескольких месяцев ее пронесли по всей стране.
Столица приняла эстафету рядом с деревней Кузовлево поселения Роговского на Поле воинской Славы 1812 и 1941 годов. В мероприятии также участвовали ветераны, зампрефекта ТиНАО Александр Благов и юнармейцы.
Исполняющий обязанности руководителя московского управления СК Андрей Стрижов отметил важность эстафеты для сохранения наследия предков, доставшегося ценой жизни миллионов советских людей.
В День Победы пройдет еще одна всероссийская акция – "Бесмертный полк". В этом году в ней примут участие более 110 стран.
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