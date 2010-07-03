Москва приняла эстафету "Дорога Памяти"

Фото: СК РФ

Сотрудники столичного главка СК вместе с 154-м отдельным Комендантским Преображенским полком приняли всероссийскую эстафету "Дорога памяти". Об этом сообщает сайт ведомства.

Акцию приурочили к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект призван объединить города-герои и города воинской славы, а также вспомнить подвиги фронтовиков и тружеников тыла.

Символ эстафеты – капсула, изготовленная в виде гильзы. В течение нескольких месяцев ее пронесли по всей стране.

Столица приняла эстафету рядом с деревней Кузовлево поселения Роговского на Поле воинской Славы 1812 и 1941 годов. В мероприятии также участвовали ветераны, зампрефекта ТиНАО Александр Благов и юнармейцы.

Исполняющий обязанности руководителя московского управления СК Андрей Стрижов отметил важность эстафеты для сохранения наследия предков, доставшегося ценой жизни миллионов советских людей.

В День Победы пройдет еще одна всероссийская акция – "Бесмертный полк". В этом году в ней примут участие более 110 стран.