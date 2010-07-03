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14:10

Собянин рассказал о мероприятиях в честь Дня Победы

мэр Москвы Сергей Собянин общество праздники

14:10

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в Twitter о программе мероприятий в честь Дня Победы.

Он отметил, что 9 Мая москвичей ждет обширная праздничная программа, среди которой – акция "Бессмертный полк", исторические реконструкции, кино под открытом небом, праздничный салют и другие крупные мероприятия.


Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в акции "Бессмертный полк".

Жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.

Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.

Больше миллиона участников ожидается на акции "Бессмертный полк" в Москве

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