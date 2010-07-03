Ветеранам бесплатно предоставят автобусы Мострансавто

Ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие 9 мая смогут бесплатно проехать по выбранному маршруту в Подмосковье. Автобусы им предоставит Мострансавто.
Фронтовиков повезут несколько автобусов марки "Луидор-2250DS". Тем, кто хочет заказать транспорт, нужно до 6 мая отправить письмо с темой "День Победы" на электронную почту pressamta@mail.ru, указав ФИО заявителя, телефон и маршрут. Помимо этого, компания просит приложить фото удостоверения участника войны установленного образца.
Отправить заявку можно индивидуально или от группы до 14 человек.
К празднику Мостранавто проведет акцию "Имена героев". На автобусах перевозчика разместят портреты ветеранов с краткой биографией. Кроме того, пассажиры услышат рассказы о местах, где шли битвы за Москву.
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