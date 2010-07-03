Акция "День красоты" для женщин-ветеранов ВОВ пройдет в Москве

Женщинам-ветеранам сделают бесплатный макияж в еврейских благотворительных центрах. Акция пройдет 24 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса.
Конгресс вместе с одним из известных сетевых магазинов косметики проведет акцию "День красоты" для женщин-ветеранов ВОВ в Москве, Екатеринбурге, Рязани, Санкт-Петербурге и Туле.
Преображать женщин будут профессиональные визажисты, они сделают им легкий весенний макияж. Все желающие смогут сделать на память фотографии.
В пресс-службе отметили, что проект "День красоты" проходит в России впервые. Его цель – поздравить ветеранов и выразить им уважение. "Для нас ветераны и пожилые люди – это не балласт, а наш капитал, наше национальное достояние", – цитирует пресс-служба президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера.
Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" предоставит ветеранам бесплатный проезд в бизнес-классе с 5 по 10 мая. Оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В рамках акции сотрудники компании также вручат ветеранам памятные подарки.
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