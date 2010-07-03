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15:49

Акция "День красоты" для женщин-ветеранов ВОВ пройдет в Москве

общество праздники

15:49

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Женщинам-ветеранам сделают бесплатный макияж в еврейских благотворительных центрах. Акция пройдет 24 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса.

Конгресс вместе с одним из известных сетевых магазинов косметики проведет акцию "День красоты" для женщин-ветеранов ВОВ в Москве, Екатеринбурге, Рязани, Санкт-Петербурге и Туле.

Преображать женщин будут профессиональные визажисты, они сделают им легкий весенний макияж. Все желающие смогут сделать на память фотографии.

В пресс-службе отметили, что проект "День красоты" проходит в России впервые. Его цель – поздравить ветеранов и выразить им уважение. "Для нас ветераны и пожилые люди – это не балласт, а наш капитал, наше национальное достояние", – цитирует пресс-служба президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" предоставит ветеранам бесплатный проезд в бизнес-классе с 5 по 10 мая. Оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В рамках акции сотрудники компании также вручат ветеранам памятные подарки.

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общество праздники

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