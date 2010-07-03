Ветераны войны смогут бесплатно воспользоваться аэроэкспрессами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
"Аэроэкспресс" предоставит ветеранам бесплатный проезд в бизнес-классе с 5 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В указанный период правом проезда без оплаты в бизнес-классе "Аэроэкспресса" можно воспользоваться на всех направлениях движения поездов", – указано в сообщении.
Оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В рамках акции сотрудники компании также вручат ветеранам памятные подарки.
В компании также подчеркнули, что проезд в вагонах стандартного класса для ветеранов всегда бесплатный.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в поездах "Сапсан" снизят 1 и 9 мая – билеты в экономический класс можно купить по сниженной фиксированной цене. Высокоскоростные составы курсируют между столицей и Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Цена на проезд до Санкт-Петербурга составит 2 тысячи 401 рубль, до Нижнего Новгорода – 3 тысячи 104 рубля. Такие цифры актуальны и на обратных направлениях.
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