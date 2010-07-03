Билеты на "Сапсан" в майские праздники подешевеют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость проезда в поездах "Сапсан" снизят 1 и 9 мая – билеты в экономический класс можно купить по сниженной фиксированной цене. Высокоскоростные составы курсируют между столицей и Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, говорится на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Цена на проезд до Санкт-Петербурга составит 2 тысячи 401 рубль, до Нижнего Новгорода – 3 тысячи 104 рубля. Такие цифры актуальны и на обратных направлениях.

Билеты доступны во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте РЖД.

Поезда "Сапсан" курсируют на маршруте Москва – Санкт-Петербург с 17 декабря 2009 года, с 30 июля 2010 года – между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

