Портреты ветеранов разместят на автобусах ко Дню Победы

Жители Москвы и области смогут рассказать о родственниках-фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны. Перед Днем Победы им предложили отправить фотографии ветеранов с краткой биографией в Мострансавто.
В пресс-службе предприятия пояснили, что снимки героев войны появятся в автобусах компании, курсирующих по маршрутам Подмосковья и Москвы, с 9 по 12 мая.
Принять участие в акции сможет любой желающий. Письма с фотографиями фронтовиков будут принимать до 26 апреля включительно.
"Пассажиру необходимо сообщить свой город, так как фотопортреты будут размещены в автобусах названных муниципалитетов или населенных пунктов Подмосковья", – уточнили в пресс-службе.
Тем временем ко Дню Победы московские школьники подготовили "Боевые листки". Выставка откроется 23 апреля в Музее Победы. До 14 мая гостям покажут 70 лучших проектов московских учеников 5–11-х классов.
Боевые листки отражают представления современных подростков о Дне Победы, а также иллюстрируют рассказы ветеранов и воспоминания родственников-участников войны.
В музее пояснили, что "Боевой листок, посвященный Дню Победы" – одна из номинаций конкурса работ учащихся "Бессмертный полк". Открытие выставки состоится в рамках церемонии торжественного награждения победителей конкурса.
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