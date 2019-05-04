В Москве прошла репетиция воздушной части парада к 9 Мая

Репетиция воздушной части парада к 9 Мая проходит в Москве
В столице завершилась репетиция воздушной части парада к 9 Мая. В ней участвовали 74 самолета и вертолета, передает телеканал Москва 24.
Остальная военная техника выйдет на репетицию вечером. В связи с этим в центре и на северо-западе города ограничат движение. Станции "Площадь революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Ограничения затронут и аэропорты.
В Минобороны рассказали, что колонну на параде возглавит танк Т-34-85, за ним проследуют бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет-Д1". После них через Красную площадь проедет БТР-82 и боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3.
На площади появятся танки "Армата", боевые машины поддержки танков "Терминатор", танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Авиационную часть парада откроет самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26 и Ми-8. За ними проследуют вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 и другие.
Впервые участие в параде примет кабриолет представительского класса Aurus. Предполагается, что автомобиль заменит старые советские кабриолеты ЗиЛ-41047.
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 19
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.