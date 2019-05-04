В Москве прошла репетиция воздушной части парада к 9 Мая

Репетиция воздушной части парада к 9 Мая проходит в Москве

В столице завершилась репетиция воздушной части парада к 9 Мая. В ней участвовали 74 самолета и вертолета, передает телеканал Москва 24.

Остальная военная техника выйдет на репетицию вечером. В связи с этим в центре и на северо-западе города ограничат движение. Станции "Площадь революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Ограничения затронут и аэропорты.

В Минобороны рассказали, что колонну на параде возглавит танк Т-34-85, за ним проследуют бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет-Д1". После них через Красную площадь проедет БТР-82 и боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3.

На площади появятся танки "Армата", боевые машины поддержки танков "Терминатор", танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Авиационную часть парада откроет самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26 и Ми-8. За ними проследуют вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 и другие.

Впервые участие в параде примет кабриолет представительского класса Aurus. Предполагается, что автомобиль заменит старые советские кабриолеты ЗиЛ-41047.