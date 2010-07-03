В Сети появились первые фото внедорожника Aurus

В Сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки опубликовал Минпромторг в Facebook.

"Над его созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации", — приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Автомобиль назвали в честь Комендантской башни Московского Кремля. В Минпромторге ожидают, что внедорожник станет наиболее востребованной моделью на российском рынке.

Ранее Мантуров сообщил, что серийное производство кабриолетов Aurus начнется в 2020-2021 году.

Глава ведомства отметил, что "использование кабриолетов для госчиновников точно не предполагается". Гендиректор компании Герхард Хильгерт заявил, что стоимость машин будет снижаться за счет перехода с импортных на отечественные комплектующие.

Первый автомобиль представили 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Мировая премьера состоялась на Московском автосалоне.

