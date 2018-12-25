Серийное производство лимузинов Aurus начнется в 2020 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки запуска серийного производства "президентских" автомобилей Aurus. По его словам, оно стартует в середине 2020 года, передает ТАСС.
Мантуров подчеркнул, что на заводе Sollers в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане собираются выпускать по пять тысяч машин ежегодно. Грядущий 2019 год министр назвал подготовительным.
В настоящее время государственный научный центр НАМИ, занимавшейся разработкой автомобилей с 2013 года, завершает международную сертификацию седанов и лимузинов Aurus Senat. Кроме того, центр приступил к сертификации минивэна Aurus Arsenal.
Семейство автомобилей Aurus представительского и высшего класса разрабатывалось в рамках проекта "Кортеж". Лимузин Aurus Senat был впервые представлен публике во время инаугурации Владимира Путина, состоявшейся 7 мая 2018 года.
В октябре стало известно, что двигатель автомобиля "Кортеж" собираются сделать авиационным. Цель проекта − понять, что нужно изменить в автомобильном двигателе, чтобы он подошел для самолета.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.