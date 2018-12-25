Серийное производство лимузинов Aurus начнется в 2020 году

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Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки запуска серийного производства "президентских" автомобилей Aurus. По его словам, оно стартует в середине 2020 года, передает ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что на заводе Sollers в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане собираются выпускать по пять тысяч машин ежегодно. Грядущий 2019 год министр назвал подготовительным.

В настоящее время государственный научный центр НАМИ, занимавшейся разработкой автомобилей с 2013 года, завершает международную сертификацию седанов и лимузинов Aurus Senat. Кроме того, центр приступил к сертификации минивэна Aurus Arsenal.

Семейство автомобилей Aurus представительского и высшего класса разрабатывалось в рамках проекта "Кортеж". Лимузин Aurus Senat был впервые представлен публике во время инаугурации Владимира Путина, состоявшейся 7 мая 2018 года.

В октябре стало известно, что двигатель автомобиля "Кортеж" собираются сделать авиационным. Цель проекта − понять, что нужно изменить в автомобильном двигателе, чтобы он подошел для самолета.