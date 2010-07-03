Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля

Российский производитель Aurus планирует и дальше снижать стоимость машин за счет перехода с импортных на отечественные комплектующие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ООО "Аурус" Герхарда Хильгерта.
По словам Хильгерта, на данный момент цена на премиальные автомобили слишком завышена. Он объяснил, что стоимость повышается из-за дефицита деталей, которые приходится покупать за рубежом и расплачиваться за них в валюте.
Он уточнил, что это обычное явление в глобализованном мире, добавив, что огромное количество компаний приобретает запчасти у одних и тех же поставщиков. "Но мы-то преследуем другую цель и будем и дальше увеличивать долю отечественных комплектующих", – продолжил Хильгерт.
При этом гендиректор отметил, что было бы неплохо заручиться поддержкой государства, однако речь идет не о субсидиях, а о "некотором политическом лобби, имиджевой поддержке".
Тем временем министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул, что российский Aurus стоит на 15% дешевле своих конкурентов, таких как Mercedes.
Ранее сообщалось, что парадный кабриолет класса Aurus готовят к параду в честь Дня Победы, который пройдет на Красной площади.
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