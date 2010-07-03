Российский Aurus опубликовал тизер своего спорткара

Фото: vk.com/aurusrussia

Российский Aurus анонсировал свой спортивный болид. На официальной странице бренда в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором частично показан спорткар. Видеозапись сопровождается словом "скоро".

В конце прошлого года в СМИ сообщалось, что российская гоночная команда G-Drive Racing совместно с премиальным российским брендом Aurus готовит автомобиль.



6 марта российские автомобили Aurus презентовали на Женевском международном автомобильном салоне. Бренд вызвал большой интерес – на презентацию пришли около 150 журналистов и экспертов. Внимание, в частности, привлек тот факт, что специальные версии автомобилей используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ.

Первый автомобиль публика увидела 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Мировая премьера состоялась на Московском автосалоне. Ранее стало известно, что к параду в честь Дня Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, готовят парадный кабриолет представительского класса Aurus.