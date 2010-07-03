Движение в Москве ограничат из-за репетиции парада к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на северо-западе и в центре столицы ограничат 4 мая из-за репетиции парада в честь Дня Победы.

Изменения будут действовать с 17:30 до 20:00 на пути следования военной техники. Движение восстановят по мере прохождения колонны на участке: улица Нижние Мневники – улица Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе) – Звенигородское шоссе – улица Красная Пресня – улица Баррикадная – улица Садовая-Кудринская – улица Большая Садовая – Триумфальная площадь.

С 17:30 до окончания мероприятия введут ограничения на следующих улицах:

улица Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховая);

улица Моховая;

улица Охотный ряд;

Театральный проезд;

Новая и Старая площади;

Китайгородский проезд;

Москворецкая набережная;

Кремлевская набережная;

Гончарная набережная (от Гончарного проезда);

Котельническая набережная;

Устьинская набережная;

Большой и Малый Москворецкий мост;

Чугунный мост;

улица Болотная;

Болотная площадь;

Софийская набережная;

Раушская набережная;

Болотная набережная;

Фалеевский переулок;

улица Балчуг;

Лубочный переулок;

Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

1-й Раушский переулок;

2-й Раушский переулок;

улица Солянка;

Большой Путинковский переулок.

Большой каменный мост;

Боровицкая площадь;

улица Воздвиженка;

Новый Арбат;

Новинский бульвар;

улица Баррикадная;

улица Красная Пресня;

улица Садовая-Кудринская;

улица Большая Садовая;

Триумфальная площадь;

улица 1-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);



улица 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);

Звенигородское шоссе;

улица Мневники;

улица Нижние Мневники.

С 22:30 ограничения коснутся следующих участков:ЦОДД просит водителей и пассажиров наземного транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуется временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Столичные дороги также ограничат днем из-за Мотопарада.

Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока.

Однако следует помнить, что с 18:00 станции "Площадь революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Они возобновят работу в обычном режиме после репетиции.