Движение в Москве ограничат из-за репетиции парада к 9 Мая

Движение на северо-западе и в центре столицы ограничат 4 мая из-за репетиции парада в честь Дня Победы.
Изменения будут действовать с 17:30 до 20:00 на пути следования военной техники. Движение восстановят по мере прохождения колонны на участке: улица Нижние Мневники – улица Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе) – Звенигородское шоссе – улица Красная Пресня – улица Баррикадная – улица Садовая-Кудринская – улица Большая Садовая – Триумфальная площадь.
С 17:30 до окончания мероприятия введут ограничения на следующих улицах:
улица Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховая);
улица Моховая;
улица Охотный ряд;
Театральный проезд;
Новая и Старая площади;
Китайгородский проезд;
Москворецкая набережная;
Кремлевская набережная;
Гончарная набережная (от Гончарного проезда);
Котельническая набережная;
Устьинская набережная;
Большой и Малый Москворецкий мост;
Чугунный мост;
улица Болотная;
Болотная площадь;
Софийская набережная;
Раушская набережная;
Болотная набережная;
Фалеевский переулок;
улица Балчуг;
Лубочный переулок;
Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
1-й Раушский переулок;
2-й Раушский переулок;
улица Солянка;
Большой Путинковский переулок.
С 22:30 ограничения коснутся следующих участков:
Большой каменный мост;
Боровицкая площадь;
улица Воздвиженка;
Новый Арбат;
Новинский бульвар;
улица Баррикадная;
улица Красная Пресня;
улица Садовая-Кудринская;
улица Большая Садовая;
Триумфальная площадь;
улица 1-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
улица 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
Звенигородское шоссе;
улица Мневники;
улица Нижние Мневники.
ЦОДД просит водителей и пассажиров наземного транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуется временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Столичные дороги также ограничат днем из-за Мотопарада.
Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока.
Однако следует помнить, что с 18:00 станции "Площадь революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Они возобновят работу в обычном режиме после репетиции.
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