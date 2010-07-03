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09:19

Движение в Москве ограничат из-за репетиции парада к 9 Мая

транспорт дороги 9 Мая

09:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на северо-западе и в центре столицы ограничат 4 мая из-за репетиции парада в честь Дня Победы.

Изменения будут действовать с 17:30 до 20:00 на пути следования военной техники. Движение восстановят по мере прохождения колонны на участке: улица Нижние Мневники – улица Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе) – Звенигородское шоссе – улица Красная Пресня – улица Баррикадная – улица Садовая-Кудринская – улица Большая Садовая – Триумфальная площадь.

С 17:30 до окончания мероприятия введут ограничения на следующих улицах:

  • улица Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховая);
  • улица Моховая;
  • улица Охотный ряд;
  • Театральный проезд;
  • Новая и Старая площади;
  • Китайгородский проезд;
  • Москворецкая набережная;
  • Кремлевская набережная;
  • Гончарная набережная (от Гончарного проезда);
  • Котельническая набережная;
  • Устьинская набережная;
  • Большой и Малый Москворецкий мост;
  • Чугунный мост;
  • улица Болотная;
  • Болотная площадь;
  • Софийская набережная;
  • Раушская набережная;
  • Болотная набережная;
  • Фалеевский переулок;
  • улица Балчуг;
  • Лубочный переулок;
  • Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • 1-й Раушский переулок;
  • 2-й Раушский переулок;
  • улица Солянка;
  • Большой Путинковский переулок.

С 22:30 ограничения коснутся следующих участков:

  • Большой каменный мост;
  • Боровицкая площадь;
  • улица Воздвиженка;
  • Новый Арбат;
  • Новинский бульвар;
  • улица Баррикадная;
  • улица Красная Пресня;
  • улица Садовая-Кудринская;
  • улица Большая Садовая;
  • Триумфальная площадь;
  • улица 1-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • улица 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
  • Звенигородское шоссе;
  • улица Мневники;
  • улица Нижние Мневники.

ЦОДД просит водителей и пассажиров наземного транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуется временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Столичные дороги также ограничат днем из-за Мотопарада.

Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока.

Однако следует помнить, что с 18:00 станции "Площадь революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Они возобновят работу в обычном режиме после репетиции.

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транспорт дороги 9 Мая

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