Майские праздники: что перекроют и как объехать

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На майские праздники московских водителей ждут большие перекрытия как в центре города, так и на окраинах столицы. В первую очередь это связано с подготовкой к параду Победы и проведением демонстраций. Также на этой неделе в городе откроют мотосезон и проведут веломногодневку. При этом в праздничные дни парковка в городе станет бесплатной. Кроме того, для пассажиров метро временно закроют две станции Сокольнической линии. Узнайте, где и что перекроют, как объехать и добраться до цели.

1 мая

Фото: transport.mos.ru

В центре Москвы 1 мая перекроют движение на ряде улиц, в том числе на улицах Большой Якиманке и Большой Полянке. Также движение будет приостановлено на Малом и Большом Каменных мостах, улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Нельзя будет проехать и на участке улицы Тверской – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд. Перекрытия связаны с праздничной демонстрацией и митингом и начнутся с 9 часов утра. Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, с 6:30 ограничат движение (по одной полосе в каждом направлении) на улицах Ильинке и Варварке, площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском, Солянском и Лубянском проездах, на Старой площади и участке улицы Солянки – от Яузского бульвара до Подколокольного переулка. Ограничения обещают снять по окончании праздничной демонстрации.

Фото: transport.mos.ru

В этот же день с 13 до 14 часов будет перекрыто движение На участке улицы Дружинниковской – от улицы Заморенова до переулка Капранова. А с 14:00 до 14:50 нельзя будет проехать по улице Заморенова, по участку улицы Трехгорный Вал – от улицы Красной Пресни до улицы Заморенова. Ограничения движения введут и на участке улицы Красной Пресни – в районе пересечения с улицей Трехгорный Вал.

В районе проведения демонстрации на нескольких улицах в центре могут быть недоступны парковочные места, в том числе на улицах Солянке, Ильинке, Варварке, а также в Китайгородском и Лубянском проездах.

2 мая

Фото: transport.mos.ru

В праздничные дни в столице пройдут международные соревнования по велоспорту – "Пять колец Москвы". Веломногодневка стартует 2 мая на Воробьевых горах – в районе Главного здания МГУ имени Ломоносова: там пройдет велогонка "Воробьевское кольцо". В этот день с 12:00 до 16:30 будут перекрыты улица Косыгина (от Ленинского проспекта до Мосфильмовской улицы), Мичуринский проспект (от улицы Косыгина до Университетского проспекта), Университетский проспект (от Мичуринского проспекта до Университетской площади) и Университетская площадь (от Университетского проезда до улицы Косыгина).

В связи с перекрытием изменятся пути следования пяти маршрутов, работающих в том районе: троллейбуса № 7 и автобусов № 58, № 111, № 902, "с10".

3 мая

Фото: transport.mos.ru

3 мая велогонка "Пять колец Москвы" продолжится на Гребном канале в районе "Крылатское". В связи этим с 12:00 до 16:30 для автомобилистов будет закрыт участок Крылатской улицы от дома 8 до дома 15.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в этот день в столице стартует очередной мотосезон, поэтому с 16 до 18 часов будет недоступен для транспорта участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

Также для пассажиров подземки весь день будут закрыты станции Сокольнической линии метро "Румянцево" и "Саларьево". В пятницу поезда красной ветки будут ездить от "Бульвара Рокоссовского" до "Тропарево". К закрытым станциям москвичей отвезут бесплатные компенсационные автобусы "КМ", которые будут курсировать между "Юго-Западной" и "Саларьево".

При этом из-за отсутствия пешеходного перехода на Киевском шоссе, автобусы, которые поедут в центр, будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от "Румянцево", а жители ТиНАО смогут добраться до БЦ "Румянцево", если доедут до "Тропарево" и сделают пересадку на автобус в сторону области. В день закрытия "выделенки" на участках проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая) будут работать только для общественного транспорта.

Ограничения необходимы для продления Сокольнической линии в ТиНАО и открытия новых станций "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В обычном режиме линия заработает утром 4 мая.

4 мая

Фото: transport.mos.ru

4 мая в столице продолжится весенний мотофестиваль, главным событием которого станет проезд мотоколонны байкеров по Садовому кольцу. С 23:30 3 мая до 15:00 4 мая полностью перекроют проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой. А с 11 часов движение будет перекрыто на участке Садового кольца – от улицы Новой Басманной до Ленинского проспекта, а также на участке Фрунзенской набережной – от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца (до 13 часов).

Во время проезда автоколонны городской наземный транспорт в районе перекрытий будет следовать с увеличенными интервалами: с 9 часов утра – автобусы "А", "т88", № 40, № 122, троллейбусы № 14, № 22, трамваи № 7, № 13, № 37, № 50; с 11:30 – автобусы "Б" (внешнее и внутреннее кольцо), "м2", "м3", "м6", "м9", "м10", "т3", "т39", "т47", № 15, № 39, № 64, № 255, № 869, "с43".

Фото: transport.mos.ru

Также 4 мая с 12:00 до 16:30 будет перекрыт участок по маршруту велогонки "Кленовское кольцо": село Источник – деревня Починки – деревня Мешково – деревня Маврино – деревня Чернецкое – село Жоково – Центральная улица в поселке Кленово.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в этот день в городе пройдет фестиваль культуры и науки FestTech. Полное перекрытие введут на улице Федора Дубовицкого в районе дома 3 по Долгопрудненскому шоссе. Ограничения для автомобилистов будут действовать с 10 до 22 часов.

Фото: transport.mos.ru

Также 4 мая в городе пройдет очередная подготовка к проведению парада Победы на Красной площади. Так, с 17:30 до 20:00 будет ограничено движение на маршруте следования военной техники на следующих улицах: Нижние Мневники – Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе) – Звенигородское шоссе – Красная Пресня – Баррикадная – Садовая-Кудринская – Большая Садовая – Триумфальная площадь – Тверская.

С 17:30 до окончания мероприятия будут недоступны следующие улицы:



Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховая);

Моховая;

Охотный ряд;

Театральный проезд;

Новая площадь;

Старая площадь;

Китайгородский проезд;

Москворецкая набережная;

Кремлевская набережная;

Гончарная набережная (от Гончарного проезда);

Котельническая набережная;

Устьинская набережная;

Большой Москворецкий мост;

Малый Москворецкий мост;

Чугунный мост;

Болотная;

Болотная площадь;

Софийская набережная;

Раушская набережная;

Болотная набережная;

Фалеевский переулок;

Балчуг;

Лубочный переулок;

Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

1-й Раушский переулок;

2-й Раушский переулок;

Солянка;

Большой Путинковский переулок.

Большом Каменном мосту;

Боровицкой площади;

улице Воздвиженке;

Новом Арбате;

Новинском бульваре;

улице Баррикадной;

улице Красной Пресне;

Садовой-Кудринской улице;

Большой Садовой улице;

Триумфальной площади;

1-й Брестской улице (от улицы Гашека до Триумфальной плоащади);

12-й Брестской улице (от улицы Гашека до Триумфальной плоащади);

Звенигородском шоссе;

улице Мневники;

улице Нижние Мневники.

5 мая

Фото: transport.mos.ru

С 22:30 полностью перекроют движение на:

В этот день участки улиц у стадиона "ВЭБ-Арена" перекроют для движения транспорта в связи с матчем чемпионата России по футболу ЦСКА – "Динамо". С 14:30 до 19:30 будут недоступны проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5 по Новопесчаной улице.

Фото: transport.mos.ru

Также в Крылатском пройдет четвертый московский этап многодневной велогонки "Пять колец Москвы". С 10:00 до 14:30 будет снова закрыт участок Крылатской улицы от дома 8 до дома 15.

Кроме того, на Красную горку, введут ограничения для автомобилистов в семи округах столицы. Водители не смогут проехать поблизости с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до вечера – 16-17 часов.

На северо-западе столицы перекроют движение на участке проезда Стратонавтов – от Волоколамского проезда до Тушинской площади. На участке Проектируемого проезда № 5492 – от улицы Фомичевой до Планерной, на Волоколамском проезде установят временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей. В преддверии пасхальных мероприятий будут работать также выделенные полосы для общественного транспорта на участке Пятницкого шоссе – от МКАД до улицы Барышихи и на Волоколамском шоссе – от Тушинской площади до МКАД.

Откройте схему, нажав на картинку. Фото: transport.mos.ru.

На востоке Москвы схема движения изменится на участках Вешняковской улицы – от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец. Также водители не смогут проехать по Суздальской улице – от Городецкой улицы до Никольско-Архангельского проезда, по Проектируемому проезду № 326 – от Салтыковской улицы до Никольско-Архангельского проезда. Кроме того, движение перекроют на улице Галины Вишневской – от улицы Суздальской до Салтыковской и от улицы Салтыковской до Николо-Архангельского кладбища.

На западе города изменится схема движения на участке улицы Рузской – от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, а также по Боровскому и Востряковскому шоссе – от Никулинской улицы до Озерной. А в Юго-Западном округе столицы перекроют движение по Молодцовскому проезду и путепроводу через Симферопольское шоссе – от Типографской улицы до Щербинского кладбища.

Откройте схему, нажав на картинку. Фото: transport.mos.ru

На юге Москвы перекроют участок дублера Каширского шоссе – от Шипиловской улицы до Ясеневой улицы при движении в сторону области. А на севере столицы движение перекроют на участках Новосходненского шоссе – от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище, Фестивальной улицы – от Смольной улицы до Ленинградского шоссе. Также водители не смогут воспользоваться дорогой, ведущей к Перепечинскому кладбищу, от деревни Шемякино. При этом жители Сходни, Филина, Новосходненского и микрорайона Планерная смогут проехать по Новосходненскому шоссе без ограничений.

И, наконец, в ТиНАО перекроют движение на участке улицы Адмирала Корнилова – от Проектируемого проезда № 974 до Киевского шоссе. Кроме того, в этот день будут работать более тысячи бесплатных автобусов на 38 маршрутах.

Бесплатная парковка

Парковка в майские праздники в Москве будет бесплатной. С 1 по 4 мая автомобили можно припарковать на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства, в том числе рядом с праздничными площадками. При этом тарифы на плоскостные парковки со шлагбаумами останутся без изменений. 5 мая парковки будут работать по графику воскресного дня.