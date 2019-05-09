Расписание центров госуслуг, почты, ЗАГСов и банков на майские

Длинные праздничные выходные не парализуют жизнь в столице – практически все госучреждения и необходимые сервисы будут работать, правда, по особому расписанию. Москва 24 рассказывает, когда и где можно пожениться, забежать на почту или показаться врачу.

"Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центры госуслуг "Мои документы" будут закрыты только 9 мая – в остальные дни там примут москвичей с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты дольше – с 10:00 до 22:00. В преддверии Дня Победы в офисах помогут подготовиться к акции "Бессмертный полк": внести сведения о ветеранах в электронную книгу памяти, распечатать фотографии для участия в шествии, передать на хранение в Главное архивное управление Москвы документы и вещи времен Великой Отечественной войны. Необходимо взять собой паспорт.

В праздники не будут работать территориальные отделы по вопросам миграции МВД.

ЗАГСы

8 мая – сокращенный рабочий день, учреждения будут работать до 17:00. 9 мая – выходной. В остальные дни там примут москвичей по обычному расписанию.

Кстати, 4 мая открылись новые площадки для регистрации брака. Сотрудники ЗАГСов поженят москвичей в самых красивых и необычных местах столицы. Церемонии проведут в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, башнях "Федерация" и "Меркурий", "Москвариуме", планетарии, стадионе "Спартак". Молодоженов порадуют по-особому украшенными площадками и выступлениями артистов.

Поликлиники и аптеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Медучреждения будут открыты 9 и 12 мая с 09:00 до 16:00. На прием к врачу можно попасть и 10, и 11 мая, но с 09:00 до 18:00. Врач на дом 9 и 12 мая приедет до 16:00, а 10 и 11 мая – до 18:00 (график выезда на дом педиатра 9 и 12 мая – с 09:00 до 15:00). Детские же поликлиники будут открыты 10 и 11 мая с 09:00 до 15:00.

Женские консультации примут пациентов 9 и 12 мая с 09:00 до 16:00 на базе одного из учреждений округа. 10 и 11 мая принимать пациентов в консультациях будут по графику субботы – с 09:00 до 15:00. Травмпункты 9 мая будут открыты в часы работы поликлиник.

Дежурные аптеки в майские праздники работают круглосуточно, без выходных. А вот аптечные пункты в поликлиниках открыты 10 и 11 мая с 09:00 до 18:00.

Почта

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

9 мая в Москве будут открыты три почтовых отделения: на улице Мясницкая, 26, на улице Уральская, 1 и на Смоленской площади, 13/21. Остальные отделения работать не будут. В эти дни прекратятся обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Важно: 8 мая все отделения закроются на час раньше. 10 мая отделения будут работать по субботнему графику, 11 и 12 мая – в соответствии с установленным графиком. Уточнить часы работы нужного отделения лучше всего на сайте "Почты России" или в мобильном приложении.

Банки

Фото: Агентство "Москва"

Сбербанк 8 мая сокращает рабочий день на час. 9, 10 мая по особому графику будут открыты только дежурные отделения. 11 мая банк работает по расписанию субботы, а 12 мая – по расписанию воскресенья.

Отделения банка ВТБ 8 мая также закроются на час раньше. В праздники будут работать дежурные офисы: адреса и часы их работы можно уточнить на сайте в разделе "Отделения и банкоматы", поставив галочку в графе "Работает в праздники".

Райффайзенбанк будет отдыхать 9, 10 и 12 мая. По графику субботы посетителей примут 11 мая, а 8-го у банка рабочие дни со стандартным графиком.

Центры соцзащиты

ЦСО и центры социальной помощи семье и детям 9 мая будут работать с 09:00 до 18:00. 8-го они закроются на час раньше, в остальные дни работать не будут.

Учреждения культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство библиотек 9 мая будут отдыхать. В День Победы некоторые из них будут работать в связи с проведением праздничных мероприятий, однако книги в них выдавать не будут. 8 мая – сокращенный рабочий день (до 20:00).

График работы культурных центров зависит от проведения праздничных и предпраздничных мероприятий. Режим работы нужно уточнять на сайте интересующего учреждения. Московский зоопарк же можно посетить по обычному расписанию – с 07:30 до 22:00. Кинотеатры сети "Москино" будут также работать в привычном режиме.

Парковка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковка в майские праздники в Москве будет бесплатной. С 9 по 11 мая автомобили можно припарковать на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства, в том числе рядом с праздничными площадками. Тарифы на плоскостные парковки со шлагбаумами останутся без изменений.

Электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пригородные поезда поедут по расписанию пятницы 8 мая. С 9-го по 11-е электрички будут ходить по расписанию субботы, а 12 мая – воскресенья.