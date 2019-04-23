Необычные площадки для свадьбы в Москве заработают 4 мая

Сказать друг другу "Да", скрепленное штампом в паспорте, теперь можно в 20 самых популярных местах столицы – там, где раньше свадьбами совсем не пахло. Среди них Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы" – глядя на этот список, в ЗАГС захочется бежать даже закоренелым холостякам. Женская половина Москвы 24 не могла обойти эту новость стороной: мы узнали о новых площадках все и нашли тех, кто вступит в семейную жизнь в самых красивых местах столицы.
Первые молодожены
"Это знак свыше и подарок судьбы!" – радуется Юлия будущей свадьбе. Они с Иваном одними из первых поженятся в особняке Спиридонова. Девушка рассказывает, что первые минуты семейной жизни представляла себе иначе. "Мы подали заявление на 4 мая, когда ничего не знали о новых площадках. Хотели расписаться тихо, скромно, но сотрудники ЗАГСа сказали нам о таком сюрпризе – и мы помчались выбирать место. Даже не знаю, как описать словами, что произошло, когда мы его увидели – особняк мгновенно запал в душу, сердца екнули у обоих. И мы поняли – это оно!"
Вместе с Юлией и Иваном накануне Красной горки поженятся 500 пар. 150 из них, как рассказали Москве 24 в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, станут мужем и женой на новых площадках. "Мы изначально подали заявление на 4 мая, потому что так было удобно. Но сейчас я думаю – это очень символично, что в этот день стартует такой проект. Кажется, все в этом мире хочет, чтобы наш день был волшебным и запоминающимся".
Новость о необычной регистрации вызвала у москвичей ажиотаж – места на 4 мая разлетелись за часы. Тех, кто не успел подать заявление на эту дату, обещают обязательно поженить позже: площадки будут работать регулярно, а их список – корректировать сами москвичи. Кстати, площадки для выездной регистрации в Москве были и раньше: с 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова, Петровском путевом дворце. Но на некоторых из них, например в Музее-квартире А. С. Пушкина на Арбате, церемонии проводились всего два раза в год.
Сколько стоит романтика в столице
Дух романтики в этих знаковых для Москвы местах жил и раньше: но вот за эксклюзив и индивидуальный подход нужно было дорого платить – и сделать это можно было не везде. На некоторых площадках москвичи устраивали свидания. Планетарий, например, организует романтику в Музее Урании за семь тысяч рублей, Парке Неба – за 10 тысяч рублей и под куполом за 80 тысяч рублей. Там еще и расскажут о Вселенной – интересно, сколько раз этот рассказ спасал свидания от провалов, неловких пауз и просто безнадежно скучного собеседника? В пресс-службе Планетария Москве 24 сказали, что не считали, но отметили, что услуга пользуется спросом у москвичей. "Не все, кто ходит на свидания, доходят до ЗАГСа, а еще на свидания ходят и после него. Поэтому эту услугу мы убирать не будем – она полюбилась москвичам, она не пересекается с нововведением", – добавили там.
Несколько десятков частных фирм предлагают свидания в одном из небоскребов Москва-Сити. За "Москву на ладони" влюбленных просят выложить круглую сумму. На часовой романтический тет-а-тет в облаках предприимчивые организаторы заманивают якобы земными ценами – от 5,8 тысячи рублей, однако реальная стоимость свидания со всеми дополнительными услугами и в удобное вам время вырастет в десятки раз. А вот в театре "Школа современной пьесы", Доме музыки, особняках индивидуальные свидания не практиковались, арендовать площадки так просто было нельзя. Зато теперь там можно с размахом пожениться.
Мода на эксклюзив
Рынок свадебной индустрии в России развит лучше, чем в любой другой стране мира. Одно время моду задавали США – сценарий, спецэффекты, выступления, рассадка, манера ведения, тип площадки, но сейчас все поменялось. Россияне всегда праздновали свадьбы пышно, сейчас в тренде необычные торжества. Расписаться на стадионе, в театре или там, где не ступала нога человека, – вот запросы, с которыми современные парочки приходят к свадебным профессионалам. "Основной запрос, с которым приходит каждый – сделать "не как у всех", – делится опытом основатель event-агентства Виктория Звездикова, – поэтому нововведение с площадками пришлось очень кстати. Это красивая официальная выездная регистрация, где все по-настоящему: и сотрудник ЗАГСа, и штамп. Ведь не секрет, что часто молодые сначала расписываются, а потом делают декоративную выездную регистрацию уже для гостей. По факту это приятный бонус для пар, которые хотят чего-то нестандартного на свадьбу".
Еще один приятный бонус – цена. Пожениться на "Лужниках", в Храме Христа Спасителя или "Москвариуме" можно за 350 рублей – это размер госпошлины. Хочется продолжения банкета? Есть площадки, на которых можно устроить застолье сразу после официальной регистрации. Выбирайте из списка те, где есть такая возможность.
В честь первых молодоженов 4 мая новые площадки дополнительно украсят, а поздравлять с созданием семьи будут звезды шоу-бизнеса. Детали оформления, имена артистов и еще кое-какие сюрпризы для гостей держат в секрете до самого торжества. Но известно, что усадьба Муравьевых-Апостолов превратится в мир "Алисы в стране чудес", в Планетарий заглянут инопланетяне и спустятся планеты, на стадионе "Спартак" станцуют чирлидеры и Забивака, в Доме торжеств на Воробьевском шоссе молодых встретят джазом и роскошью атмосферы романа "Великий Гэтсби".
- Выбрать площадку и дату. Новые площадки будут работать постоянно, но не каждый день. Расписывать молодоженов будут тогда, когда на площадке нет мероприятий. Выбрать место себе по душе можно на сайте мэрии Москвы.
- Подать заявление. Это можно сделать на Едином портале госуслуг или в отделении ЗАГС (каждая новая площадка приписана к определенному ЗАГСу. Например, чтобы расписаться на Останкинской башне, надо идти в Медведковский, а в Планетарии – в Дмитровский. Список доступен по ссылке).
- Поменять "обычный ЗАГС" на необычную площадку, если очень хочется. Если вы уже подали документы, можно обратиться с просьбой о смене места бракосочетания в свой отдел ЗАГС.
- Прихватив паспорта со свежими штампами, поехать на ВДНХ. Там в день бракосочетания молодых бесплатно пустят посмотреть экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия" – вне зависимости от времени года, дня недели и ЗАГСа, который вас расписал.
Четыре шага до свадьбы мечты:
Наших героев Юлию и Ивана в особняке Спиридонова ждет цветущий райский сад, свадебный квест, шоу-балет и фокусник. Такому размаху влюбленные обязаны Красной горке, которая в 2019 году выпала на 5 мая. Москва отпразднует ее официально на городском уровне впервые. На этот день традиционно приходится много свадеб: первое воскресенье после Пасхи – рубеж, после которого стартует свадебный сезон. Считается, это очень благоприятное время для заключения браков. "Кто на Красную горку женится – век не разженится" – гласит старинная мудрость. Союз, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым.
(Не)ласковый май
А как же май? "В мае жениться – всю жизнь маяться", "Рад бы жениться, да май не велит" – вспоминают невесты наутро после предложения. Начальник управления ЗАГС города Елена Ефремова подчеркнула, что, по статистике ЗАГСа, майские браки самые крепкие и продолжительные. По ее словам, Красная горка на втором месте по популярности у москвичей-молодоженов после Дня города, на третьем – Всероссийский день семьи, любви и верности.
Наша героиня Юлия тоже советует не бояться последнего весеннего месяца: "Я родилась в мае и не маюсь! Что мне теперь – не радоваться и искать мучений? Поэтому ответственно заявляю: ничего страшного в мае нет. Я счастлива, любима и считаю, что это надуманное суеверие. Если любовь настоящая, то не будет неуверенности, не будет этих условностей. Главное – это то, как вы относитесь друг к другу в жизни, помогаете, преодолеваете трудности. Я желаю всем настоящего счастья и слушать свое сердце – тогда все будет хорошо!"