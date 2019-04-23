Необычные площадки для свадьбы в Москве заработают 4 мая

Сказать друг другу "Да", скрепленное штампом в паспорте, теперь можно в 20 самых популярных местах столицы – там, где раньше свадьбами совсем не пахло. Среди них Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы" – глядя на этот список, в ЗАГС захочется бежать даже закоренелым холостякам. Женская половина Москвы 24 не могла обойти эту новость стороной: мы узнали о новых площадках все и нашли тех, кто вступит в семейную жизнь в самых красивых местах столицы.

Первые молодожены

Фото: из семейного архива

"Это знак свыше и подарок судьбы!" – радуется Юлия будущей свадьбе. Они с Иваном одними из первых поженятся в особняке Спиридонова. Девушка рассказывает, что первые минуты семейной жизни представляла себе иначе. "Мы подали заявление на 4 мая, когда ничего не знали о новых площадках. Хотели расписаться тихо, скромно, но сотрудники ЗАГСа сказали нам о таком сюрпризе – и мы помчались выбирать место. Даже не знаю, как описать словами, что произошло, когда мы его увидели – особняк мгновенно запал в душу, сердца екнули у обоих. И мы поняли – это оно!"



Вместе с Юлией и Иваном накануне Красной горки поженятся 500 пар. 150 из них, как рассказали Москве 24 в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, станут мужем и женой на новых площадках. "Мы изначально подали заявление на 4 мая, потому что так было удобно. Но сейчас я думаю – это очень символично, что в этот день стартует такой проект. Кажется, все в этом мире хочет, чтобы наш день был волшебным и запоминающимся".

Может, это такой подарок свыше: я ждала Ивана из армии, было трудно, потом мы постепенно становились самостоятельными, съехали от родителей, начали вставать на ноги – все делали вдвоем. Теперь о скромной свадьбе не может идти речи, будем выстраивать праздник под стать дворцу: продумываем детали, стилистику, образы – мы любим классику, традиции, но особняк Спиридонова – это не просто классика, это роскошная, торжественная классика.



Новость о необычной регистрации вызвала у москвичей ажиотаж – места на 4 мая разлетелись за часы. Тех, кто не успел подать заявление на эту дату, обещают обязательно поженить позже: площадки будут работать регулярно, а их список – корректировать сами москвичи. Кстати, площадки для выездной регистрации в Москве были и раньше: с 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова, Петровском путевом дворце. Но на некоторых из них, например в Музее-квартире А. С. Пушкина на Арбате, церемонии проводились всего два раза в год.

Сколько стоит романтика в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дух романтики в этих знаковых для Москвы местах жил и раньше: но вот за эксклюзив и индивидуальный подход нужно было дорого платить – и сделать это можно было не везде. На некоторых площадках москвичи устраивали свидания. Планетарий, например, организует романтику в Музее Урании за семь тысяч рублей, Парке Неба – за 10 тысяч рублей и под куполом за 80 тысяч рублей. Там еще и расскажут о Вселенной – интересно, сколько раз этот рассказ спасал свидания от провалов, неловких пауз и просто безнадежно скучного собеседника? В пресс-службе Планетария Москве 24 сказали, что не считали, но отметили, что услуга пользуется спросом у москвичей. "Не все, кто ходит на свидания, доходят до ЗАГСа, а еще на свидания ходят и после него. Поэтому эту услугу мы убирать не будем – она полюбилась москвичам, она не пересекается с нововведением", – добавили там.

Несколько десятков частных фирм предлагают свидания в одном из небоскребов Москва-Сити. За "Москву на ладони" влюбленных просят выложить круглую сумму. На часовой романтический тет-а-тет в облаках предприимчивые организаторы заманивают якобы земными ценами – от 5,8 тысячи рублей, однако реальная стоимость свидания со всеми дополнительными услугами и в удобное вам время вырастет в десятки раз. А вот в театре "Школа современной пьесы", Доме музыки, особняках индивидуальные свидания не практиковались, арендовать площадки так просто было нельзя. Зато теперь там можно с размахом пожениться.

Мода на эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рынок свадебной индустрии в России развит лучше, чем в любой другой стране мира. Одно время моду задавали США – сценарий, спецэффекты, выступления, рассадка, манера ведения, тип площадки, но сейчас все поменялось. Россияне всегда праздновали свадьбы пышно, сейчас в тренде необычные торжества. Расписаться на стадионе, в театре или там, где не ступала нога человека, – вот запросы, с которыми современные парочки приходят к свадебным профессионалам. "Основной запрос, с которым приходит каждый – сделать "не как у всех", – делится опытом основатель event-агентства Виктория Звездикова, – поэтому нововведение с площадками пришлось очень кстати. Это красивая официальная выездная регистрация, где все по-настоящему: и сотрудник ЗАГСа, и штамп. Ведь не секрет, что часто молодые сначала расписываются, а потом делают декоративную выездную регистрацию уже для гостей. По факту это приятный бонус для пар, которые хотят чего-то нестандартного на свадьбу".

Еще один приятный бонус – цена. Пожениться на "Лужниках", в Храме Христа Спасителя или "Москвариуме" можно за 350 рублей – это размер госпошлины. Хочется продолжения банкета? Есть площадки, на которых можно устроить застолье сразу после официальной регистрации. Выбирайте из списка те, где есть такая возможность.

В честь первых молодоженов 4 мая новые площадки дополнительно украсят, а поздравлять с созданием семьи будут звезды шоу-бизнеса. Детали оформления, имена артистов и еще кое-какие сюрпризы для гостей держат в секрете до самого торжества. Но известно, что усадьба Муравьевых-Апостолов превратится в мир "Алисы в стране чудес", в Планетарий заглянут инопланетяне и спустятся планеты, на стадионе "Спартак" станцуют чирлидеры и Забивака, в Доме торжеств на Воробьевском шоссе молодых встретят джазом и роскошью атмосферы романа "Великий Гэтсби".



Четыре шага до свадьбы мечты: Выбрать площадку и дату. Новые площадки будут работать постоянно, но не каждый день. Расписывать молодоженов будут тогда, когда на площадке нет мероприятий. Выбрать место себе по душе можно на сайте мэрии Москвы.

Подать заявление. Это можно сделать на Едином портале госуслуг или в отделении ЗАГС (каждая новая площадка приписана к определенному ЗАГСу. Например, чтобы расписаться на Останкинской башне, надо идти в Медведковский, а в Планетарии – в Дмитровский. Список доступен по ссылке).

Поменять "обычный ЗАГС" на необычную площадку, если очень хочется. Если вы уже подали документы, можно обратиться с просьбой о смене места бракосочетания в свой отдел ЗАГС.

Прихватив паспорта со свежими штампами, поехать на ВДНХ. Там в день бракосочетания молодых бесплатно пустят посмотреть экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия" – вне зависимости от времени года, дня недели и ЗАГСа, который вас расписал.

Наших героев Юлию и Ивана в особняке Спиридонова ждет цветущий райский сад, свадебный квест, шоу-балет и фокусник. Такому размаху влюбленные обязаны Красной горке, которая в 2019 году выпала на 5 мая. Москва отпразднует ее официально на городском уровне впервые. На этот день традиционно приходится много свадеб: первое воскресенье после Пасхи – рубеж, после которого стартует свадебный сезон. Считается, это очень благоприятное время для заключения браков. "Кто на Красную горку женится – век не разженится" – гласит старинная мудрость. Союз, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым.

(Не)ласковый май

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

А как же май? "В мае жениться – всю жизнь маяться", "Рад бы жениться, да май не велит" – вспоминают невесты наутро после предложения. Начальник управления ЗАГС города Елена Ефремова подчеркнула, что, по статистике ЗАГСа, майские браки самые крепкие и продолжительные. По ее словам, Красная горка на втором месте по популярности у москвичей-молодоженов после Дня города, на третьем – Всероссийский день семьи, любви и верности.

Наша героиня Юлия тоже советует не бояться последнего весеннего месяца: "Я родилась в мае и не маюсь! Что мне теперь – не радоваться и искать мучений? Поэтому ответственно заявляю: ничего страшного в мае нет. Я счастлива, любима и считаю, что это надуманное суеверие. Если любовь настоящая, то не будет неуверенности, не будет этих условностей. Главное – это то, как вы относитесь друг к другу в жизни, помогаете, преодолеваете трудности. Я желаю всем настоящего счастья и слушать свое сердце – тогда все будет хорошо!"