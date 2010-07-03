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08:28

Накануне Красной горки в Москве поженятся более 500 пар

город общество

08:28

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Заключить брак накануне праздника Красная горка в этом году решили 500 столичных пар. Церемонии состоятся в субботу, 4 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала начальник Управления ЗАГС города Елена Ефремова, торжества организуют в том числе и на новых площадках, которые откроются в 2019 году впервые. Она подчеркнула, что, по статистике ЗАГС, майские браки остаются самыми крепкими и продолжительными вопреки народной примете "в мае жениться – всю жизнь маяться".

"Пары, которые принимают решение пожениться в мае, помня о примете, дают себе особую жизненную установку – доказать, что никакие суеверия не действуют", – считает Ефремова.

По ее словам, Красная горка – второй по популярности праздник для заключения брака среди московских молодоженов. Лидирует в этом рейтинге День города, который отмечают в сентябре. Замыкает тройку Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля.

Красная горка приходится на первое воскресенье после Пасхи. Считается, что браки, заключенные в этот праздник, будут крепкими и счастливыми. А незамужним и неженатым, если они хотят найти хорошую пару, в этот день не советуют сидеть дома.

Ранее сообщалось, что в 2019 году самой популярной датой для заключения брака может стать 19 число каждого месяца. Повышенный спрос ожидался также на День всех влюбленных, День семьи, любви и верности и День города.

Для именинников и молодоженов стали бесплатными некоторые экспозиции ВДНХ. В день рождения или свадьбы москвичи могут свободно посетить экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", а также в павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия".

город общество

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