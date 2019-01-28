Названы самые популярные даты для регистрации брака в 2019 году

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В 2019 году самой популярной датой для заключения брака может стать 19 число каждого месяца. Также датами для женитьбы, на которые ожидается повышенный спрос, являются День всех влюбленных, День семьи, любви и верности и День города, сообщила Агентству "Москва" и.о. первого заместителя начальника управления ЗАГС столицы Марина Маслова.

По ее словам, на 14 февраля уже подали более 300 заявлений, однако большинство браков заключают на Красную горку.

В канун Нового года в Москве поженились 50 пар. 31 декабря выпало на понедельник – выходной день для органов ЗАГС, так что браки регистрировали только в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.

Первые свадьбы в 2019 году в столице сыграли 5 января. Начать год с такого торжества решили 60 столичных пар.