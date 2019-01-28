Названы самые популярные даты для регистрации брака в 2019 году

В 2019 году самой популярной датой для заключения брака может стать 19 число каждого месяца. Также датами для женитьбы, на которые ожидается повышенный спрос, являются День всех влюбленных, День семьи, любви и верности и День города, сообщила Агентству "Москва" и.о. первого заместителя начальника управления ЗАГС столицы Марина Маслова.
По ее словам, на 14 февраля уже подали более 300 заявлений, однако большинство браков заключают на Красную горку.
В канун Нового года в Москве поженились 50 пар. 31 декабря выпало на понедельник – выходной день для органов ЗАГС, так что браки регистрировали только в Грибоедовском ЗАГСе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.
Первые свадьбы в 2019 году в столице сыграли 5 января. Начать год с такого торжества решили 60 столичных пар.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.