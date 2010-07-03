Именинники и молодожены бесплатно посетят экспозиции ВДНХ

Фото: ТАСС/Михаил Грушин

Некоторые экспозиции ВДНХ стали бесплатными для именинников и молодоженов.

Отныне, в день рождения или свадьбы москвичи смогут свободно посетить экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", а также в павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия".

Чтобы попасть в музей именинникам, которые могут провести с собой одного человека, нужен только паспорт. А вот молодоженам стоит захватить еще и свидетельство о браке.

По словам заместителя мэра города Натальи Сергуниной, бесплатный вход в музеи станет приятным дополнением к празднику.

"Преобразившаяся выставка – значимая часть культурного пространства Москвы. Она открывает много новых возможностей для активного отдыха, занятий спортом, творчества, дополнительного образования", – добавила Сергунина.

Ожидается, что участвующие в акции временные будут периодически обновляться.

В 2019 году ВДНХ отмечает свое 80-летие. Специально к этой дате крупнейший экспозиционный, музейно-выставочный комплекс столицы преобразился и получил новый облик.