Именинники и молодожены бесплатно посетят экспозиции ВДНХ

Некоторые экспозиции ВДНХ стали бесплатными для именинников и молодоженов.
Отныне, в день рождения или свадьбы москвичи смогут свободно посетить экспозиции в интерактивном музейном комплексе "Буран", а также в павильонах "Рабочий и колхозница", "Гидрометеорология" и "Карелия".
Чтобы попасть в музей именинникам, которые могут провести с собой одного человека, нужен только паспорт. А вот молодоженам стоит захватить еще и свидетельство о браке.
По словам заместителя мэра города Натальи Сергуниной, бесплатный вход в музеи станет приятным дополнением к празднику.
"Преобразившаяся выставка – значимая часть культурного пространства Москвы. Она открывает много новых возможностей для активного отдыха, занятий спортом, творчества, дополнительного образования", – добавила Сергунина.
Ожидается, что участвующие в акции временные будут периодически обновляться.
В 2019 году ВДНХ отмечает свое 80-летие. Специально к этой дате крупнейший экспозиционный, музейно-выставочный комплекс столицы преобразился и получил новый облик.
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