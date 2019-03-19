Аквасад и тропа под кронами: что нового появится на ВДНХ в этом году

Ландшафтный парк на ВДНХ начали создавать в 2017-м. Он занимает территорию между "городской фермой" и Зеленым театром, охватывает Каменские пруды, Мичуринский сад и Шереметьевскую дубраву. "Территория (парка. – Прим. ред.) делится на пять зон: "Природа ботаническая", "Природа развлечений", "Природа культивируемая", "Природа дикая", "Природа наук и искусств", – рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ВДНХ.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

И уже в этом году там появится акватический сад, прогулочная водная дорога, сад "пяти чувств" и тропа под кронами деревьев. Подробнее о пешеходном маршруте и новых развлечениях в западной части выставки – в нашем материале.

Из аквасада в экосад

Пешеходный путь начнется на площади перед четвертым Каменским прудом со стороны Лихоборского въезда, рядом с павильоном "Кролиководство". С берега, сделанного в виде амфитеатра, зрители будут наблюдать за постановками и шоу на пруду. От нижней ступеньки на воде проложат длинную деревянную дорожку – к ней примкнут несколько мостков, спускающихся с левого берега. А в образовавшиеся ячейки высадят водные растения, в том числе и экзотические. Система понтонов и водная флора создадут уникальный акватический сад.

Деревянные дорожки поведут на берег в экологический сад, поделенный на участки – экосистемы, засаженные растениями из четырех частей света.

Акватический и экологический сады – часть зоны "Природа ботаническая".

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Пляж и лабиринт

А на берегу третьего Каменского пруда появится пляж. Его сделают из деревянного настила округлой формы со вставками из светящихся элементов – светодиодов. От прямых солнечных лучей людей защитит навес. Отсюда (центральной точки зоны "Природа развлечений") откроется вид на фонтан "Колос" и пруды.

От амфитеатра и акватического сада до пляжа проложат прогулочную дорогу с искусственным ручьем, который создаст под ногами ощущение разливающейся реки. На тропе будут три детские площадки с аттракционами – например, архимедовым винтом и водным колесом.

За пляжем начнутся владения зеленого лабиринта. Его создадут в виде шахматной доски из 64 боксов. Стенки клеток сформируют из деревьев и кустарников разных пород. Здесь посадят 16 уникальных типов деревьев – их кроны будут возвышаться над лабиринтом, оставляя голыми стволы – как трость зонта.

Через открытые проемы в живой изгороди можно путешествовать по боксам. Каждую клетку-комнату 4х4 метра посвятят эмоциям – радости, спокойствию, тревоге, вдохновению, восхищению и другим.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сад чувств и цветочные поля

От лабиринта маршрут приведет в Мичуринский сад, где в этом году создадут "сад пяти чувств". Он будет иметь форму ленты Мебиуса – бесконечной дороги, закрученной в петлю. Тропа вдоль деревьев и растений поведет от одного чувства к другому – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.

В саду плодовых деревьев в прошлом году разбили большие цветочные клумбы 3х3 метра. Поляну засадили цветами и травами, а между ними обустроили дорожки и поставили лавочки. Яркие краски цветов с оттенками зеленых трав летом создадут большую абстрактную картину.

Эта зона получила название "Природа культивируемая".

Парящая тропа в дубраве

За Мичуринским садом на ВДНХ начинается Шереметьевская дубрава. В ландшафтном парке густой лес станет зоной "Природа дикая". Посетители выставки сюда заходят редко, но после обновления дубраву откроют для всех, при этом сохранят природу.

Прогулочную тропу проложат над землей под кронами деревьев, мостки поднимут на высокие опоры. А другой маршрут с зонами отдыха пройдет по земле.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Настольные игры и сухой фонтан

Между Зеленым театром и океанариумом создадут аллею залов. На ней разместят зал для настольных игр, зал для чтения, места для встреч до и после спектаклей.

На площади перед "Москвариумом" уже появился "сухой фонтан" с амфитеатром: летом здесь можно будет полюбоваться динамическими струями воды. Зону, завершающую ландшафтный парк, назвали "Природа наук и искусств".

Общий путь

Все зоны в парке связаны большой прогулочной аллеей длиной около пяти километров. Асфальтированная кольцевая дорогая, или Большая прогулочная аллея, сейчас проходит по границам ВДНХ. Она начинается у главного входа справа и там же, только слева, заканчивается, проходит вокруг Центральной аллеи, огибает Каменские пруды на западе.