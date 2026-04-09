Актер фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс опроверг сообщения о своей смерти

Фото: legion-media.com/AFF/Alamy Live News

Актер Майкл Джей Фокс опроверг сообщения о собственной смерти после того, как CNN по ошибке опубликовал статью под заголовком "Памяти актера Майкла Джей Фокса", сообщило издание Daily Mail.

По данным СМИ, представитель 64-летнего артиста подтвердил, что Фокс чувствует себя отлично и накануне даже присутствовал на фестивале PaleyFest, где поднимался на сцену и давал интервью.

В CNN, в свою очередь, принесли извинения перед актером и его семьей. По их словам, материал был выпущен по ошибке и они его удалили.

Звезда фильма "Назад в будущее", у которого в 1991 году обнаружили болезнь Паркинсона, продолжает заниматься благотворительностью. Основанный им фонд собрал более миллиарда долларов на клинические исследования и поиск лекарства от этого недуга.

