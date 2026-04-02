Режиссер Брюн не подтвердил информацию о госпитализации актера Шифрина

Близкий друг актера Ефима Шифрина режиссер Павел Брюн не подтвердил информацию о госпитализации артиста и о якобы перенесенной им операции. Об этом сообщает издание "Абзац".

Ранее ряд СМИ сообщали, что Шифрин якобы перенес хирургическое вмешательство. Уточнялось, что артисту удалили опухоль в районе плеча, а затем рекомендовали регулярно наблюдаться у онколога.

"Я видел Фиму две недели тому назад, мы встретились на записи его передачи на НТВ. Он был бодр и весел, а на следующий день уезжал на гастроли в Воронеж. Он вообще никогда не жалуется, это очень крепкий человек", – сказал Брюн.

По словам друга Шифрина, актер продолжает активно работать и гастролировать по стране. При этом Брюн склонен не доверять публикациям в СМИ о болезнях знаменитостей, так как считает эту тему приватной. Но даже во время личного общения Шифрин не упоминал о медицинских проблемах.

"Я поздравлял его с днем рождения, он звучал прекрасно и был полон сил", – добавил режиссер.

Ранее бывшая невестка артиста Василия Ливанова Екатерина рассказала, что у актера якобы начала ухудшаться память и он не выходит на улицу. По словам женщины, иногда артист не узнавал людей и не мог вспомнить события последних лет. Затем супруга актера Елена опровергла эту информацию.

