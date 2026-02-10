Бывшая невестка Ливанова рассказала, что актер начал терять память

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Советский и российский киноактер Василий Ливанов начал терять память. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на комментарий бывшей невестки артиста Екатерины Ливановой.

По словам женщины, были ситуации, когда Ливанов не узнавал людей, а также не мог вспомнить моменты из своей жизни. Например, тот не помнит события, происходившие с ним в последние годы. Однако, по словам экс-невестки, артист помнит моменты из молодости.

Также Ливанова заявила, что он не помнит, как снимал "Медного всадника". В настоящее время, как сообщила женщина, актер сидит у телевизора и не выходит на улицу. При этом артист может ходить.

"Его дома посещают врачи. С Борей (сыном Ливанова. – Прим. ред.) я общалась. Он говорит: "Ну конечно, понимаешь, возраст и все болезни", – добавила она.

В последние годы народный артист РСФСР страдает от заболеваний и нередко оказывается в больнице. В конце января 2025 года стало известно о госпитализации актера. Тогда СМИ заявляли, что Ливанова поместили в реанимацию из-за якобы расстройства кровообращения головного мозга, однако супруга актера опровергла эту информацию.

В феврале артиста выписали из медучреждения. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин сообщал, что артиста будут постоянно возить в больницу, поскольку у него наблюдается нехватка железа.

Помимо этого, стало известно, что у актера началось поражение тканей межпозвоночных дисков, а также возникла анемия. Врачи советовали Ливанову больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.

