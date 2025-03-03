03 марта, 14:16Культура
Юрий Кара рассказал о перенесенном инфаркте
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара рассказал, что ему пришлось перенести инфаркт. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Я сейчас уже дома нахожусь. Действительно после инфаркта, но я дома. Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее", – признался он.
Наиболее известными кинопроектами режиссера являются "Завтра была война", "Мастер и Маргарита" и "Гамлет. XXI век".
Ранее супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена заявила, что актера выписали из больницы. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин в беседе с журналистами добавил, что артиста будут регулярно увозить в больницу, так как у него наблюдается нехватка железа.
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