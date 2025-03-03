Юрий Кара рассказал о перенесенном инфаркте

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара рассказал, что ему пришлось перенести инфаркт. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Я сейчас уже дома нахожусь. Действительно после инфаркта, но я дома. Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее", – признался он.

Наиболее известными кинопроектами режиссера являются "Завтра была война", "Мастер и Маргарита" и "Гамлет. XXI век".

Ранее супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена заявила, что актера выписали из больницы. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин в беседе с журналистами добавил, что артиста будут регулярно увозить в больницу, так как у него наблюдается нехватка железа.

