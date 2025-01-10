Сын Боярского опроверг сообщения об экстренной госпитализации актера

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Сын Михаила Боярского Сергей в беседе с РИА Новости опроверг информацию, которая появилась в СМИ, об экстренной госпитализации его отца.

С актером все в порядке, сейчас он находится на плановой компьютерной томографии (КТ) легких. В субботу, 11 января, как утверждает сын Боярского, народный артист РСФСР должен участвовать в спектакле.

О том, что Боярский попал в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы, сообщили 10 января СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах. Врачи якобы диагностировали у него ишемическую болезнь сердца.

При этом в конце 2023 года актер перенес инфаркт и был также доставлен в Мариинскую больницу Петербурга. Через несколько дней он пошел на поправку, а затем Боярского выписали из медучреждения.

В феврале 2024 года он вновь попал в Мариинскую больницу, но уже для планового обследования. Однако СМИ утверждали, что врачи провели актеру операцию на сердце.

