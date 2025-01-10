RT: Боярский попал в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российский актер Михаил Боярский попал в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Об этом RT рассказал источник в медицинских кругах.

По предварительным данным, врачи диагностировали у него ишемическую болезнь сердца. На данный момент, как утверждает издание, актер находится на обследовании.

В конце 2023 года Боярский перенес инфаркт, в связи с чем был доставлен в Мариинскую больницу Петербурга. Через несколько дней актер пошел на поправку, а затем его выписали из медучреждения.

В феврале 2024 года Боярский был вновь доставлен в Мариинскую больницу для планового обследования. Спустя время СМИ сообщили, что врачи провели актеру операцию на сердце, а после выписали. Народный артист РСФСР поблагодарил врачей за их работу.

