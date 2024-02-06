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06 февраля, 15:54

Культура

Боярского госпитализировали в больницу в Петербурге для планового обследования

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для планового обследования. Об этом РИА Новости сообщили в Театре имени Ленсовета.

"Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице", – пояснили там.

В больнице Боярский пробудет недолго. Все запланированные спектакли с его участием сохраняются, уточнили в театре.

В конце ноября Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта в Мариинскую больницу Петербурга. Как рассказал его сын Сергей Боярский, актера разместили в обычной палате.

Через несколько дней актер пошел на поправку, а 4 декабря Боярского выписали из больницы.

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