Боярского госпитализировали в больницу в Петербурге для планового обследования

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для планового обследования. Об этом РИА Новости сообщили в Театре имени Ленсовета.

"Он проходит плановое обследование в Мариинской больнице", – пояснили там.

В больнице Боярский пробудет недолго. Все запланированные спектакли с его участием сохраняются, уточнили в театре.

В конце ноября Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта в Мариинскую больницу Петербурга. Как рассказал его сын Сергей Боярский, актера разместили в обычной палате.

Через несколько дней актер пошел на поправку, а 4 декабря Боярского выписали из больницы.

