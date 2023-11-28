Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Актера Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на его сына Сергея Боярского.

"Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", – рассказал Боярский-младший.

По его словам, Михаил Боярский оказался в медучреждении еще вечером 27 ноября. Его доставили в Мариинскую больницу. Врачам удалось стабилизировать состояние актера спустя сутки.

Между тем в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета ТАСС сообщили, что Боярского госпитализировали планово. Там пояснили, что ближайшие спектакли с участием актера состоятся 31 декабря и 2 января.

Ранее артиста Юрия Соломина выписали из реанимации. Его перевели в обычную палату после перенесенного в легкой форме инсульта. При этом сейчас артист продолжает оставаться под наблюдением медиков в больнице.

