Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Состояние средней тяжести. О выписке пока речи не идет", – рассказала она.

По словам Михайловой, Соломин находится под наблюдением медиков в обычной палате в неврологическом отделении.

Соломина госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.

В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.

