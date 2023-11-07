Худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.

По данным агентства, состояние 88-летнего артиста оценивается как тяжелое.

Юрия Соломина госпитализировали накануне после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года он начал преподавать в Высшем театральном училище имени Щепкина. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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