Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По ее словам, артиста забрали на скорой после того, как он потерял сознание.

"Насчет того, инсульт или нет, еще никто не знает. Он потерял сознание, и его действительно госпитализировали, сейчас он на обследовании", – заявила она.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что Соломину стало плохо во время прогулки, и его госпитализировали с инсультом. Также говорится, что он находится в тяжелом состоянии.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года он начал преподавать в высшем театральном училище имени Щепкина. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

Ранее певца Диму Билана экстренно госпитализировали с бронхитом в Москве. Как утверждал артист, все ближайшие выступления, которые должны были пройти в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, были перенесены на более поздние сроки.

До этого СМИ сообщали, что народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию. В телеграм-каналах писали, что артист оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, якобы у него были выявлены следы обширного инфаркта.

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