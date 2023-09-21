Игорь Николаев перенес операцию – СМИ

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Российский певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.

"Его перевели в палату обычную, он перенес операцию", – говорится в сообщении.

Информация о том, что Николаев попал в больницу планово и не был доставлен в реанимацию, появилась в СМИ 15 сентября.

В телеграм-каналах писали, что артист оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, якобы у него были выявлены следы обширного инфаркта. Уточнялось, что врачи оценивали состояние музыканта как тяжелое.

По неподтвержденным источникам Николаев якобы "восстанавливается после коронарного шунтирования".

Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ