Народный артист РФ Владимир Носик опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Народный артист России, актер Владимир Носик не подтвердил информацию о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

"Я дома, я здоров", – уточнил мужчина.

Ранее газета "Известия" сообщила, что его якобы госпитализировали с травмой головы.

Между тем в пресс-службе Малого театра, где служит Носик, уточнили, что тот действительно получил травму, поскользнувшись на улице, пишет ТАСС. При падении актер рассек бровь, ему наложили швы в больнице, на данный момент он находится дома, сказали в театре.

"С Владимиром Бенедиктовичем все хорошо", – подчеркнули в сообщении.

До этого народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали после того, как он потерял сознание.

В Малом театре уточнили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.

По последним данным, состояние Соломина улучшилось, однако пока он находится в больнице.

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