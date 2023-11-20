20 ноября, 15:17Культура
Народный артист РФ Владимир Носик опроверг сообщения о своей госпитализации
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Народный артист России, актер Владимир Носик не подтвердил информацию о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.
"Я дома, я здоров", – уточнил мужчина.
Ранее газета "Известия" сообщила, что его якобы госпитализировали с травмой головы.
Между тем в пресс-службе Малого театра, где служит Носик, уточнили, что тот действительно получил травму, поскользнувшись на улице, пишет ТАСС. При падении актер рассек бровь, ему наложили швы в больнице, на данный момент он находится дома, сказали в театре.
"С Владимиром Бенедиктовичем все хорошо", – подчеркнули в сообщении.
До этого народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали после того, как он потерял сознание.
В Малом театре уточнили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.
По последним данным, состояние Соломина улучшилось, однако пока он находится в больнице.
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