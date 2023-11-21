21 ноября, 16:21Культура
Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Народного артиста СССР, худрука Государственного академического Малого театра РФ Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
По ее словам, он находится в отделении неврологии.
Ранее сообщалось, что состояние артиста улучшилось, однако пока он находится в больнице.
Соломина госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.
В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.
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