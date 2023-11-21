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21 ноября, 16:21

Культура

Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народного артиста СССР, худрука Государственного академического Малого театра РФ Юрия Соломина перевели из реанимации в обычную палату, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

По ее словам, он находится в отделении неврологии.

Ранее сообщалось, что состояние артиста улучшилось, однако пока он находится в больнице.

Соломина госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.

В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.

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