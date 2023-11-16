Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике

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Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасова рассказал о перенесенной отцом операции на позвоночнике, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Как утверждает сын продюсера, у Алибасова появились проблемы с позвоночником после инцидента с выпитым в 2019 году средством для прочистки труб. Тогда у артиста наблюдались проблемы с памятью, после чего он выпал с третьего этажа и повредил спину.

По словам сына Алибасова, тот пытался вылечить спину массажами, иглоукалыванием и ортопедическим корсетом, однако эти способы не помогали. Кроме того, врачи не смогли выяснить причину плохого самочувствия артиста. Спустя время оказалось, что один из позвонков продюсера неправильно сросся и сдвинулся на сантиметр.

"Сделали операцию, засунули выступающую часть позвоночника обратно. Делали под общим наркозом. Папа столько операций уже пережил, что еще одна для него как комариный укус. Перенес отлично. Сейчас ему стало легче", – заключил сын Алибасова, добавив, что у гимнастки Ляйсан Утяшевой была такая же проблема.

В начале июня 2019 года Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он прошел лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторые СМИ посчитали, что отравление является инсценировкой ради пиара.

При этом суд в Москве отказал в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к сети гипермаркетов "Ашан" и производителю средства для очистки труб "Крот". По мнению адвоката артиста, изготовители "Крота" нарушили требования ГОСТа на упаковку и маркировку. Очень мелкий шрифт и цветовые сочетания делают бутылку слишком похожей на лимонад.

Суд отклонил иск Алибасова к производителю "Крота"