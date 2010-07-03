Суд отклонил иск Алибасова к производителю "Крота"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к сети гипермаркетов "Ашан" и производителю средства для очистки труб "Крот" – ООО "АМС Медиа", сообщает Агентство "Москва".

В исковом заявлении продюсер оценил моральный вред в 15 миллионов рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, – в 85 миллионов рублей. В качестве соответчика по иску привлекли страховую компанию "Ингосстрах".

По мнению адвоката, изготовители "Крота" нарушили требования ГОСТа на упаковку и маркировку. Очень мелкий шрифт и цветовые сочетания делают бутылку слишком похожей на лимонад.

"Ашан" иск не признал. Юрист ритейлера считает, что Алибасов сам виноват. Моральный вред в магазине также отказались возмещать.

В начале июня Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он прошел лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторые СМИ посчитали, что отравление является инсценировкой ради пиара.