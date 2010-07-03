Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

19:12

Суд отклонил иск Алибасова к производителю "Крота"

культура суды

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к сети гипермаркетов "Ашан" и производителю средства для очистки труб "Крот" – ООО "АМС Медиа", сообщает Агентство "Москва".

В исковом заявлении продюсер оценил моральный вред в 15 миллионов рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, – в 85 миллионов рублей. В качестве соответчика по иску привлекли страховую компанию "Ингосстрах".

По мнению адвоката, изготовители "Крота" нарушили требования ГОСТа на упаковку и маркировку. Очень мелкий шрифт и цветовые сочетания делают бутылку слишком похожей на лимонад.

"Ашан" иск не признал. Юрист ритейлера считает, что Алибасов сам виноват. Моральный вред в магазине также отказались возмещать.

В начале июня Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он прошел лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторые СМИ посчитали, что отравление является инсценировкой ради пиара.

Бари Алибасов рассказал о своем самочувствии

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика