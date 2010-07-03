Алибасов не может пить алкоголь после "Крота", но очень хочет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бари Алибасов рассказал, как он себя чувствует и чем питается после отравления "Кротом", передает ИА "НСН".

Продюсер поделился, что после отравления он так и не нормализовал свой рацион питания. По его словам, он продолжает питаться только жидкой пищей.

"С трудом питаюсь сейчас. Твердую пищу есть больно. По крайней мере, я могу жидкость в себя впихнуть. Ем кашу рисовую. Алкоголь пока не пью, но очень хочется", – посетовал продюсер.

Алибасов также рассказал, что планирует взыскать с производителя средства для очистки труб "Крот" 100 миллионов рублей. Как отмечается, Алибасов оценил моральный ущерб в 15 миллионов рублей, а вред здоровью – в 85 миллионов рублей.

Ранее супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина намеревалась подать в суд на производителя "Крота". PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин отмечал, что их цель – заставить производителя изменить упаковку и спасти жизни людей, страдающих проблемами со зрением.

По его словам, основная версия отравления продюсера – то, что он перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт из-за проблем со зрением.

В больницу Алибасов попал в начале июня. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня пациента выписали.

Некоторые СМИ считали, что отравление является инсценировкой ради пиара. Пиар-директор Алибасова назвал произошедшее "спектаклем".

Однако позднее он объяснил свои слова и подчеркнул, что есть официальные доказательства отравления Алибасова, и это не пиар. После скандала продюсер также опубликовал видео.

