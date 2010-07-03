Директор Алибасова объяснил слова о том, что отравление было спектаклем

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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" в случае с отравлением продюсера, сообщает РИА Новости.

"Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни – это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения", – заявил Горжанкин.

По его словам, тема привлекла внимание, поскольку о ней сообщалось, сообщалось как Алибасов себя чувствует, какие заявления делает. Инцидент с отравлением он назвал реальным событием, которому есть доказательства.

Горжанкин добавил, что сейчас продюсер хорошо себя чувствует и полон творческих планов, которые он огласит в ближайшие дни.

В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

17 июня сын Алибасова заявил, что отца выписали из больницы. Позже некоторые СМИ сообщили, что отравление является продуманной инсценировкой ради пиара. В четверг газета "Вечерняя Москва" опубликовала интервью Горжанкина, в котором он назвал произошедшее "спектаклем".