Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Отравление продюсера Бари Алибасова жидкостью для очистки труб вызывает много вопросов, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

Он отметил, что если продюсеру поставили правильный диагноз, его не выписали бы из больницы так скоро, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", – сказал он.

Также Румянцев прокомментировал видео, на котором Алибасов ходит по дому на фоне банок с детским питанием. При этом он не выглядит похудевшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете.

"При таком ожоге он должен кормиться через гастростому, трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие, а его нет", – подчеркнул медик.

У продюсера, по словам специалиста, должен был измениться голос. Он выразил мнение, что история с отравлением – "абсолютная липа", а в больнице продюсер оказался по другим причинам.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, в свою очередь, подверг сомнению слова Бари Алибасова-младшего о том, что тот потерял память после пробуждения от медикаментозного сна.

Он пояснил, что при выходе из медикаментозного сна состояние пациента тщательно контролируют врачи.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. Позднее он перенес операцию.

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

