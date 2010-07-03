Бари Алибасов заподозрил диетолога в попытке отравить его

Продюсер Бари Алибасов подозревает, что диетолог Марият Мухина кормила его психотропными препаратами. Так он объясняет причину конфликта, видео которого появилось в Сети.

Накануне Мухина кричала в подъезде у квартиры Алибасова, что ему не оказывают квалифицированную помощь и насильно держат в четырех стенах. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Как рассказал продюсер, он идет на поправку, питается по рекомендациям врачей. Диетолог Мухина оказывала ему услуги до попадания в больницу и после выписки. Бари Алибасов сдал анализы, чтобы проверить версию о психотропных веществах. Подозрения продюсера усилились после того, как диетолог начала интересоваться документами на его недвижимость и даже привозила в квартиру адвоката, передает телеканал Москва 24.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. Позднее он перенес операцию.

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

