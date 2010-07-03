Бари Алибасов прокомментировал Москве 24 свое состояние

У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. Позднее он перенес операцию.
Сейчас активно обсуждают версию о том, что отравление было инсценировкой. Такая информация появилась в прессе. Представители артиста эти слухи опровергают.
По словам сына Алибасова, упреки в фальсификации надуманы, а происходящее сейчас – это пиар-компания Марият Мухиной и раскрутка ее клиники.
Кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс убежал из квартиры 11 июня во время пресс-конференции для журналистов.
Тому, кто найдет животное, пообещали 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник. Сначала семью обманули, отдав не того питомца, однако позже животное все-таки вернули продюсеру.
Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.
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